Депортовані зі США індійські мігранти заявили, що їх тримали у кайданах 40 годин польоту

Депортація зі США (Ілюстративне фото: Jose Valle/EPA)

Американські посадовці тримали понад 100 депортованих зі США індійських мігрантів у кайданах протягом усього 40-годинного польоту додому. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на двох чоловіків, які перебували у літаку.

"Перед тим, як ми вилетіли, наші руки були в наручниках, а щиколотки зв’язані ланцюгами", – сказав 23-річний Акашдіп Сінгх, який прибув до Пенджабу в середу разом зі 103 іншими депортованими.

Чоловік додав, що прохання зняти кайдани для відвідування туалету чи вживання їжі ігнорувалися.

"Те, як вони на нас дивилися, я ніколи не забуду. Ми ходили до туалету в кайданах. Перед самою посадкою вони зняли кайдани з жінок. З нас їх зняли співробітники місцевої поліції після того, як ми приземлилися", – наголосив він.

35-річний Сухпал Сінгх підтвердив, що кайдани не знімали під час всього польоту, зокрема під час зупинки для дозаправляння на тихоокеанському острові Гуам.

За словами неназваного американського посадовця, цей політ був найдовшим з того часу, як адміністрація президента США Дональда Трампа почала використовувати військові літаки для депортації нелегальних мігрантів.

CNN звернувся за коментарями до Пентагону та Прикордонно-митної служби США.

Журналісти пишуть, що опозиційні індійські депутати протестували проти такого поводження з громадянами біля парламенту Індії в четвер, 6 лютого. Дехто з них був у кайданах.

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив, що Індія залучає уряд США до того, щоб депортовані, які повертаються, не зазнавали жодного поганого поводження під час польоту.