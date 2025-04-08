Верховный суд США разрешил депортации на основании закона 1798 года, но с ограничениями

Закон об иностранных врагах 1798 года наиболее известен тем, что использовался для интернирования иммигрантов в годы Второй мировой войны

Здание Верховного суда США (Фото: Will Oliver/EPA)

Верховный суд разрешает президенту США Дональду Трампу требовать депортацию вероятных членов венесуэльских банд с использованием закона 1798 года, но применяет определенные ограничения. О его решении от 8 апреля сообщает Reuters.

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Суд в неподписанном постановлении, которое приняли консервативные судьи пятью голосами против четырех, разрешил Трампу использовать Закон об иностранных врагах. Проголосовали против консервативная судья Эми Кони Барретт и трое либеральных судей.

Закон об иностранных врагах наиболее известен тем, что использовался для интернирования японских, итальянских и немецких иммигрантов в годы Второй мировой войны.

Закон уполномочивает президента США депортировать, задержать или наложить ограничения на людей, которые благосклонны иностранному государству и могут угрожать национальной безопасности в военное время.

Верховный суд удовлетворил просьбу администрации отменить приказ американского судьи Джеймса Боасберга, который временно заблокировал упрощенную депортацию, пока идет судебный процесс по делу.

Администрация Трампа утверждала, что этим Боасберг посягнул на полномочия президента в принятии решений касательно национальной безопасности.

Также суд установил ограничения относительно того, как может происходить депортация, отмечая необходимость судебного надзора. Задержанные "должны получить уведомление после даты распоряжения о том, что они подлежат высылке в соответствии с Законом".

Уведомление, по мнению судей, должно быть предоставлено в "разумные сроки и таким образом, чтобы люди могли фактически добиваться "habeas relief" [пересмотр судом законности задержания] в должном месте до того, как произойдет высылка".

"Верховный суд подтвердил верховенство закона в нашей стране, позволив президенту, кем бы он ни был, обеспечить безопасность наших границ, защитить наши семьи и саму нашу страну", – прокомментировал Трамп решение Верховного суда в Truth Social.

24 января пресс-секретарь Белого дома Ливитт опубликовала первые кадры депортации нелегалов из США.

7 февраля депортированные из США индийские мигранты заявили, что их удерживали в кандалах 40 часов полета.

4 марта Трамп пригрозил студентам арестами и депортациями за протесты.