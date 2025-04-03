США заборонили своїм держслужбовцям мати романтичні стосунки з громадянами Китаю – AP

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Уряд США заборонив американським державним службовцям, які перебувають у Китаї, а також їхнім родинам і підрядникам вступати у будь-які романтичні або сексуальні стосунки з громадянами Китаю. Про це повідомляє The Associated Press із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників.

Чотири джерела, які мають безпосереднє відношення до цього кейсу, розповіли AP, що таку політику запровадив тодішній посол США в Китаї Ніколас Бернс у січні, незадовго до того, як піти з посади.

Хоча в деяких американських відомствах вже існували суворі правила щодо особистих стосунків, про загальну політику "нефратернізації" публічно не згадували з часів Холодної війни.

Влітку 2024 року американському персоналу заборонили мати "романтичні та сексуальні стосунки" тільки з китайськими громадянами, які працюють охоронцями та іншими допоміжними працівниками в американських посольствах і консульствах. Однак за кілька днів до того, як президент Дональд Трамп повернувся до Білого дому, Бернс розширив це обмеження, заборонивши будь-які стосунки з громадянами Китаю.

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Двоє джерел, близьких до цієї ситуації, зазначили, що таку політику почали обговорювати минулого літа після того, як члени американського Конгресу звернулися до Бернса, висловивши занепокоєння щодо недостатньої строгості чинних обмежень.

Нова політика стосується всіх представництв США на материковому Китаї, включно з посольством у Пекіні та консульствами в Гуанчжоу, Шанхаї, Шеньяні, Ухані та Гонконзі. Водночас вона не поширюється на американців, які працюють за межами Китаю.

Єдиним винятком є ті працівники США, які вже мають стосунки з громадянами Китаю. Вони можуть подати так звану заявку на виняток, а у разі відмови повинні припинити стосунки або залишити свою посаду. Ті, хто порушить політику, будуть змушені негайно покинути Китай.

Термін "нефратернізація" (від англ. non-fraternization) означає заборону на дружні або особисті стосунки між певними групами осіб, зокрема на романтичні чи сексуальні стосунки між працівниками або службовцями, які перебувають у підпорядкованості один одному, або між особами, які належать до різних категорій.

21 березня 2025 року повідомлялося, що імпорт американської бавовни, автомобілів і деяких енергетичних товарів до Китаю різко скоротився в перші два місяці 2025 року після введення мит адміністрацією Трампа й заходів у відповідь від Пекіна.

26 березня стало відомо, що мережа компаній, якою керує таємне китайське підприємство, намагалася найняти нещодавно звільнених державних службовців США.

Після того, як Трамп оголосив про запровадження нових мит на іноземні товари, Білий дім опублікував повний список країн, де зазначено, що Китай платитиме ще 34% мит додатково до раніше запроваджених 20%.