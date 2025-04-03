США запретили своим госслужащим иметь романтические отношения с гражданами Китая – AP

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Правительство США запретило находящимся в Китае американским государственным служащим, а также их семьям и подрядчикам вступать в любые романтические или сексуальные отношения с гражданами Китая. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на четырех неназванных собеседников.

Четыре источника, имеющих непосредственное отношение к этому кейсу, рассказали AP, что такую политику ввел тогдашний посол США в Китае Николас Бернс в январе, незадолго до ухода с поста.

Хотя в некоторых американских ведомствах уже существовали строгие правила насчет личных отношений, о всеобщей политике "нефратернизации" публично не упоминали со времен Холодной войны.

Летом 2024 года американскому персоналу запретили иметь "романтические и сексуальные отношения" только с китайскими гражданами, работающими охранниками и другими вспомогательными работниками в американских посольствах и консульствах. Однако за несколько дней до того, как президент Дональд Трамп вернулся в Белый дом, Бернс расширил это ограничение, запретив какие-либо отношения с гражданами Китая.

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Два источника, близкие к этой ситуации, отметили, что такую политику начали обсуждать прошлым летом после того, как члены американского Конгресса обратились к Бернсу, выразив обеспокоенность относительно недостаточной строгости действующих ограничений.

Новая политика касается всех представительств США на материковом Китае, включая посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Ухани и Гонконге. В то же время она не распространяется на американцев, работающих за пределами Китая.

Единственным исключением являются сотрудники США, которые уже имеют отношения с гражданами Китая. Они могут подать так называемую заявку на исключение, а в случае отказа должны прекратить отношения или покинуть свой пост. Те, кто нарушит политику, будут вынуждены немедленно покинуть Китай.

Термин "нефратернизация" (от англ. non-fraternization) означает запрет на дружеские или личные отношения между определенными группами лиц, в частности романтические или сексуальные отношения между сотрудниками или служащими, находящимися в подчинении друг у друга, или между лицами, принадлежащими к разным категориям.

21 марта 2025 года сообщалось, что импорт американского хлопка, автомобилей и некоторых энергетических товаров в Китай резко сократился в первые два месяца 2025 года после введения пошлин администрацией Трампа и ответных мер от Пекина.

26 марта стало известно, что сеть компаний, руководимая тайным китайским предприятием, пыталась нанять недавно уволенных государственных служащих США.

После того как Трамп объявил о введении новых пошлин на иностранные товары, Белый дом опубликовал полный список стран, где указано, что Китай будет платить еще 34% пошлин в дополнение к ранее введенным 20%.