Администрация Трампа стремится депортировать миллион мигрантов за год – WP

Администрация президента США ведет переговоры с 30 странами о принятии мигрантов, которых невозможно депортировать в их родные государства

Коста-Рика принимает депортированных из США мигрантов (Фото: EРA/Jeffrey Arguedas)

Американская газета The Washington Post узнала, что администрация президента Дональда Трампа готовит план массовой депортации. Обсуждается возможность депортировать до 1 миллиона человек в течение года.

По информации журналистов, депортация миллиона мигрантов в год, вероятно, станет рекордом, поскольку предыдущий самый высокий показатель составлял более 400 000 человек в год при президентстве Барака Обамы.

Согласно публикации, советник Белого дома Стивен Миллер ежедневно работает над стратегией достижения этой цели вместе с чиновниками Министерства внутренней безопасности и других федеральных ведомств. Одна из предлагаемых стратегий предусматривает депортацию некоторых из 1,4 миллиона мигрантов, уже получивших окончательные приказы о депортации, но не могут быть высланы из-за отказа родных стран принять их обратно.

Администрация ведет переговоры с 30 странами о принятии мигрантов, которых невозможно депортировать в их родные государства. В недавнем судебном представлении отмечено, что планируется отправить "тысячи" таких лиц в так называемые "третьи страны".

Несмотря на то, что попытки депортировать мигрантов в третьи страны предпринимались и раньше, это будет крупнейшая операция по депортации в истории США, которую реализует администрация Трампа, отмечает WP. В настоящее время депортация уже осуществляется в такие страны, как Мексика, Коста-Рика, Панама, а недавно один мигрант был отправлен в Руанду.

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Заместитель пресс-секретаря Белого дома Куш Десаи не комментировал конкретные цели правительства, но отметил, что администрация Трампа получила мандат от избирателей на исправление политики безопасности границ и иммиграционного законодательства, а все правительство сфокусировано на реализации этого мандата.

В то же время, по словам аналитиков, добиться миллиона депортаций не так просто. Большинство из 11 миллионов нелегальных мигрантов в США получили право на слушания в иммиграционном суде, что может затянуть процесс на месяцы или даже годы.

Бывшие сотрудники иммиграционных служб отмечают, что достижение такой цели столкнется с финансовыми и правовыми трудностями, а также снизит моральный дух среди сотрудников иммиграционных органов, уже работающих на грани своих возможностей.

24 января 2025 года представитель Белого дома Каролин Левитт опубликовала первые кадры депортации нелегалов из США.

7 февраля депортированные из США индийские мигранты заявили, что их держали в кандалах 40 часов полета.

4 марта Трамп пригрозил студентам арестами и депортациями за протесты.