В Лос-Анджелесе беспорядки из-за иммиграционных рейдов, Трамп вводит 2000 нацгвардейцев
С вечера 6 июня в Лос-Анджелесе продолжаются столкновения между полицией и демонстрантами после масштабных иммиграционных рейдов, являющихся частью политики Дональда Трампа. Президент США направляет на место тысячи нацгвардейцев, передает Fox News.
Отмечается, что Трамп направляет 2000 бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, вызванных рейдами против нелегальных мигрантов.
"Пусть Бог благословит мужественных мужчин и женщин из местных и федеральных правоохранительных органов и Национальной гвардии, которые работают над восстановлением законности и порядка в Лос-Анджелесе. Мы с вами и хаос закончится сейчас", – говорится в сообщении Белого дома.
С вечера 6 июня в калифорнийском городе продолжаются столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).
В районе Парамаунт сотрудники ICE применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы. Протестующие в свою очередь бросали в милицию обломки бетона. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс осудила рейды, заявив, что те "сеют террор" и подрывают безопасность в городе.
Это приятно приятный протест при лефтистах на 😂🤣 complaints follow ICE, ICE, BABY. Great song! 🤣😅 ICE came to Los Angeles causing demonstrations 🔥🔥 pic.twitter.com/tt1IO4Y6ML— Sam-UK (@consumer_common) June 8, 2025
Thugs trying to set buildings on fire в Лос-Анджелесе.— Jian Liu (@jianliu220303) Июнь 8, 2025
The National Guard нужен для того, чтобы переисправить!
Уровни находятся в chaos. pic.twitter.com/oPDIXdflJE
- 24 января 2025 года представитель Белого дома Каролин Левитт опубликовала первые кадры депортации нелегалов из США.
- 7 февраля депортированные из США индийские мигранты заявили, что их держали в кандалах 40 часов полета.
- 13 апреля газета The Washington Post писала, что администрация Трампа стремится депортировать миллион мигрантов в течение года.