В Лос-Анджелесе беспорядки из-за иммиграционных рейдов, Трамп вводит 2000 нацгвардейцев
Беспорядки в Лос-Анджелесе (Фото: ЕРА/ALLISON DINNER)

С вечера 6 июня в Лос-Анджелесе продолжаются столкновения между полицией и демонстрантами после масштабных иммиграционных рейдов, являющихся частью политики Дональда Трампа. Президент США направляет на место тысячи нацгвардейцев, передает Fox News.

Отмечается, что Трамп направляет 2000 бойцов Национальной гвардии в Лос-Анджелес для подавления беспорядков, вызванных рейдами против нелегальных мигрантов.

"Пусть Бог благословит мужественных мужчин и женщин из местных и федеральных правоохранительных органов и Национальной гвардии, которые работают над восстановлением законности и порядка в Лос-Анджелесе. Мы с вами и хаос закончится сейчас", – говорится в сообщении Белого дома.

С вечера 6 июня в калифорнийском городе продолжаются столкновения между жителями преимущественно латиноамериканского района и федеральными агентами Иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

В районе Парамаунт сотрудники ICE применили слезоточивый газ и дубинки для разгона толпы. Протестующие в свою очередь бросали в милицию обломки бетона. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс осудила рейды, заявив, что те "сеют террор" и подрывают безопасность в городе.

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