Трамп подтвердил, что в Вашингтоне на его день рождения будет "грандиозный" парад

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп официально заявил, что 14 июня в его день рождения состоится "грандиозный" парад в Вашингтоне. Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал в Truth Social.

"С гордостью объявляю, что мы проведем грандиозный парад в честь 250-летия Армии Соединенных Штатов. Он состоится в субботу, 14 июня, в Вашингтоне, округ Колумбия. В течение двух с половиной веков наши храбрые солдаты боролись, проливали кровь и отдавали жизнь за нашу свободу. Теперь мы почтим их чудесным парадом – достойным их службы и жертвы", – говорится в сообщении.

Ранее агентство Associated Press писало, что в параде Трампа примут участие более 6600 военных. Предполагается также привлечь не менее 150 транспортных средств, 50 вертолетов, девять оркестров и, возможно, несколько тысяч гражданских.

Годовщина армии совпадает с 79-м днем рождения Трампа 14 июня.

По данным Washington City Paper, парад протянется почти на 6,5 км от Пентагона до Белого дома.