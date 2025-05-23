Трамп підтвердив, що у Вашингтоні на його день народження буде "грандіозний" парад

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що 14 червня, у його день народження, відбудеться "грандіозний" парад у Вашингтоні. Відповідний допис очільник Білого дому опублікував у Truth Social.

"З гордістю оголошую, що ми проведемо грандіозний парад на честь 250-річчя Армії Сполучених Штатів. Він відбудеться в суботу, 14 червня, у Вашингтоні, округ Колумбія. Протягом двох з половиною століть наші хоробрі солдати боролися, проливали кров і віддавали життя за нашу свободу. Тепер ми вшануємо їх чудовим парадом – гідним їхньої служби та жертви", – йдеться у повідомленні.

Раніше агенція Associated Press писала, що у параді Трампа візьмуть участь понад 6600 військових. Передбачається також залучити щонайменше 150 транспортних засобів, 50 гелікоптерів, дев'ять оркестрів та, можливо, кількох тисяч цивільних.

Річниця армії збігається з 79-м днем народження Трампа 14 червня.

За даними Washington City Paper, парад простягнеться майже на 6,5 км від Пентагону до Білого дому.