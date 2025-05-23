Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа, оскаржує заборону навчати іноземців

Гарвард назвав позбавлення права на навчання іноземців "кричущим порушенням" Конституції США та інших законів

Гарвард (Фото: Cj Gunther/EPA)

У п'ятницю, 23 травня, Гарвардський університет подав до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа через її рішення позбавити навчальний заклад можливості приймати іноземних студентів. Про це повідомило агентство Reuters.

У скарзі, поданій до федерального суду Бостона, Гарвард назвав позбавлення права на навчання "кричущим порушенням" Конституції США та інших федеральних законів, і це мало "негайний та руйнівний вплив" на університет і понад 7000 власників віз.

"Одним розчерком пера уряд намагається викреслити чверть студентського складу Гарварду, іноземних студентів, які роблять значний внесок в університет та його місію. Без іноземних студентів Гарвард – це не Гарвард", – йдеться у документі.

Гарвард звернувся до федерального судді з проханням заблокувати скасування ліцензії, посилаючись на "безпосередню та непоправну шкоду, завдану цими незаконними діями".

Речниця Білого дому Ебігейл Джексон прокоментувала подання позову.

"Якби Гарвард так сильно піклувався про припинення насилля антиамериканських, антисемітських і протерористичних агітаторів у своєму кампусі, він би взагалі не опинився в цій ситуації", – сказала Джексон.

Вона додала, що навчальний заклад "повинен витрачати свій час і ресурси на створення безпечного середовища в кампусі, а не подавати легковажні позови".

Раніше стало відомо, що міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем наказала припинити дію сертифікації за Програмою обміну студентів Гарвардського університету з 2025-2026 навчального року.

14 квітня 2025 року повідомлялося, що група американських професорів подала до суду на адміністрацію Трампа через погрозу затримати $8,7 млрд федерального фінансування Гарвардського університету.

17 квітня Ноем оголосила про скасування двох грантів на загальну суму понад $2,7 млн, виділених Гарвардському університету.

21 квітня Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа через багатомільярдні скорочення фінансування досліджень університету.