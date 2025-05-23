Гарвард подал в суд на администрацию Трампа, оспаривает запрет обучать иностранцев

Гарвард назвал лишение права на обучение иностранцев "вопиющим нарушением" Конституции США и других законов

Гарвард (Фото: Cj Gunther/EPA)

В пятницу, 23 мая, Гарвардский университет подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за ее решения лишить учебное заведение возможности принимать иностранных студентов. Об этом сообщило агентство Reuters.

В жалобе, поданной в федеральный суд Бостона, Гарвард назвал лишение права на обучение "вопиющим нарушением" Конституции США и других федеральных законов, и это оказало "немедленное и разрушительное влияние" на университет и более 7000 владельцев виз.

"Одним росчерком пера правительство пытается вычеркнуть четверть студенческого состава Гарварда, иностранных студентов, которые вносят значительный вклад в университет и его миссию. Без иностранных студентов Гарвард – это не Гарвард", – говорится в документе.

Гарвард обратился к федеральному судье с просьбой заблокировать отмену лицензии, ссылаясь на "непосредственный и непоправимый ущерб, причиненный этими незаконными действиями".

Представитель Белого дома Эбигейл Джексон прокомментировала подачу иска.

"Если бы Гарвард так сильно заботился о прекращении насилия антиамериканских, антисемитских и протерористических агитаторов в своем кампусе, он бы вообще не оказался в этой ситуации", – сказала Джексон.

Она добавила, что учебное заведение "должно тратить свое время и ресурсы на создание безопасной среды в кампусе, а не подавать легкомысленные иски".

Ранее стало известно, что министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм приказала прекратить действие сертификации по Программе обмена студентов Гарвардского университета с 2025-2026 учебного года.

14 апреля 2025 года сообщалось, что группа американских профессоров подала в суд на администрацию Трампа из-за угрозы задержать $8,7 млрд федерального финансирования Гарвардского университета.

17 апреля Ноэм объявила об отмене двух грантов на общую сумму свыше $2,7 млн, выделенных Гарвардскому университету.

21 апреля Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за многомиллиардных сокращений финансирования исследований университета.