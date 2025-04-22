Более 100 руководителей вузов объединились против политики Трампа в сфере образования

Дональд Трамп (Фото: Graeme Sloan/EPA)

Более 100 президентов университетов, колледжей и научных обществ опубликовали совместное заявление во вторник, 22 апреля, в котором выступили против того, как администрация президента США Дональда Трампа относится к высшим учебным заведениям в стране. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В заявлении, подписанном президентами таких заведений, как Принстонский, Браунский, Гавайский университет и Колледж штата Коннектикут, критикуется то, что они описывают как "беспрецедентное чрезмерное политическое вмешательство, которое теперь угрожает американскому высшему образованию".

"Мы открыты к конструктивным реформам и не выступаем против законного правительственного надзора. Однако мы должны противостоять неправомерному вмешательству правительства в жизнь обучающихся, живущих и работающих в наших кампусах", – говорится в заявлении.

Белый дом не ответил на запрос журналистов прокомментировать это заявление.

14 апреля 2025 года сообщалось, что группа американских профессоров подала в суд на администрацию Трампа из-за угрозы задержать $8,7 млрд федерального финансирования Гарвардского университета.

17 апреля министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила об отмене двух грантов на общую сумму свыше $2,7 млн, выделенных Гарвардскому университету.

21 апреля Гарвард подал в суд на администрацию Трампа из-за многомиллиардных сокращений финансирования исследований университета.