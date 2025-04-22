Гарвардский университет подал иск против администрации Трампа

Гарвардский университет (Фото: Cj Gunther / EPA)

В понедельник, 21 апреля, Гарвард подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за многомиллиардных сокращений финансирования исследований университета. Об этом сообщила студенческая газета учебного заведения The Harvard Crimson.

Университет обвинил Белый дом в проведении "произвольной и неконституционной кампании с целью наказать Гарвард за защиту своих конституционных прав".

Гарвард подал в суд на следующий день после того, как стало известно о планах администрации Трампа сократить еще $1 млрд федеральных грантов и контрактов для заведения, в дополнение к уже объявленной заморозке финансирования на $2,2 млрд.

Это запускает исторический юридический спор, поскольку Гарвард пытается противостоять кампании администрации Трампа, направленной на сокращение финансирования университета в обмен на серьезные уступки — включая федеральный аудит программ, соглашения о проверке убеждений иностранных студентов и установление администраторов, обеспечивающих выполнение требований Белого дома.

"Компромисс, предложенный Гарварду и другим университетам, очевиден: разрешите правительству управлять вашим учебным заведением или поставьте под угрозу способность заведения совершать медицинские прорывы, научные открытия и инновационные решения", – отметили юристы Гарварда в заявлении в понедельник.

Жалоба, поданная в окружной суд США, требует остановить и признать незаконной заморозку $2,2 млрд, а также любые замораживания, сделанные в связи с "неконституционными условиями" в письмах администрации Трампа от 3 и 11 апреля.

В иске Гарвард обвинил администрацию американского президента в незаконной заморозке финансирования исследований на миллиарды, чтобы заставить университет реструктуризировать управление, академические программы и практику найма. В заявлении утверждается, что замораживание финансирования нарушает Первую поправку, поскольку "навязывает условия, основанные на субъективном мнении".

Университет также обвинил федеральные агентства в обходе предусмотренных законом процедур в соответствии с разделом VI Закона о гражданских правах, утверждая, что Департамент здравоохранения и социальных служб прекратил предоставление грантов без справедливого правового обоснования.

14 апреля 2025 года сообщалось, что группа американских профессоров подала в суд на администрацию Трампа из-за угрозы задержать $8,7 млрд федерального финансирования Гарвардского университета.

17 апреля министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм объявила об отмене двух грантов на общую сумму свыше $2,7 млн, выделенных Гарвардскому университету.