Гарвардський університет подав позов проти адміністрації Трампа

Гарвардський університет (Фото: Cj Gunther / EPA)

У понеділок, 21 квітня, Гарвард подав до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа через багатомільярдні скорочення фінансування досліджень університету. Про це повідомила студентська газета навчального закладу The Harvard Crimson.

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Університет звинуватив Білий дім у проведенні "свавільної та неконституційної кампанії з метою покарати Гарвард за захист своїх конституційних прав".

Гарвард подав до суду наступного дня після того, як стало відомо про плани адміністрації Трампа скоротити ще $1 млрд федеральних грантів і контрактів для закладу, на додачу до вже оголошеного замороження фінансування на $2,2 млрд.

Це запускає історичну юридичну суперечку, оскільки Гарвард намагається протистояти кампанії адміністрації Трампа, спрямованій на скорочення фінансування університету в обмін на серйозні поступки — включно з федеральним аудитом програм, угодами про перевірку переконань іноземних студентів і встановленням адміністраторів, які забезпечуватимуть виконання вимог Білого дому.

"Компроміс, запропонований Гарварду та іншим університетам, очевидний: дозвольте уряду управляти вашим навчальним закладом або поставте під загрозу здатність закладу здійснювати медичні прориви, наукові відкриття та інноваційні рішення", – зазначили юристи Гарварду в заяві в понеділок.

Скарга, подана до окружного суду США, вимагає зупинити та визнати незаконним заморожування $2,2 млрд, а також будь-які заморожування, зроблені у зв’язку з "неконституційними умовами" в листах адміністрації Трампа від 3 та 11 квітня.

У позові Гарвард звинуватив адміністрацію американського президента в незаконному заморожуванні фінансування досліджень на мільярди, щоб змусити університет реструктуризувати управління, академічні програми та практику найму. У заяві стверджується, що заморожування фінансування порушує Першу поправку, оскільки "нав’язує умови, засновані на суб'єктивній думці".

Університет також звинуватив федеральні агентства в обході передбачених законом процедур відповідно до розділу VI Закону про громадянські права, стверджуючи, що Департамент охорони здоров’я та соціальних служб припинив надання грантів без справедливого правового обґрунтування.

14 квітня 2025 року повідомлялося, що група американських професорів подала до суду на адміністрацію Трампа через погрозу затримати $8,7 млрд федерального фінансування Гарвардського університету.

17 квітня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем оголосила про скасування двох грантів на загальну суму понад $2,7 млн, виділених Гарвардському університету.