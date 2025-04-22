Гарвардський університет подав позов проти адміністрації Трампа
У понеділок, 21 квітня, Гарвард подав до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа через багатомільярдні скорочення фінансування досліджень університету. Про це повідомила студентська газета навчального закладу The Harvard Crimson.
Університет звинуватив Білий дім у проведенні "свавільної та неконституційної кампанії з метою покарати Гарвард за захист своїх конституційних прав".
Гарвард подав до суду наступного дня після того, як стало відомо про плани адміністрації Трампа скоротити ще $1 млрд федеральних грантів і контрактів для закладу, на додачу до вже оголошеного замороження фінансування на $2,2 млрд.
Це запускає історичну юридичну суперечку, оскільки Гарвард намагається протистояти кампанії адміністрації Трампа, спрямованій на скорочення фінансування університету в обмін на серйозні поступки — включно з федеральним аудитом програм, угодами про перевірку переконань іноземних студентів і встановленням адміністраторів, які забезпечуватимуть виконання вимог Білого дому.
"Компроміс, запропонований Гарварду та іншим університетам, очевидний: дозвольте уряду управляти вашим навчальним закладом або поставте під загрозу здатність закладу здійснювати медичні прориви, наукові відкриття та інноваційні рішення", – зазначили юристи Гарварду в заяві в понеділок.
Скарга, подана до окружного суду США, вимагає зупинити та визнати незаконним заморожування $2,2 млрд, а також будь-які заморожування, зроблені у зв’язку з "неконституційними умовами" в листах адміністрації Трампа від 3 та 11 квітня.
У позові Гарвард звинуватив адміністрацію американського президента в незаконному заморожуванні фінансування досліджень на мільярди, щоб змусити університет реструктуризувати управління, академічні програми та практику найму. У заяві стверджується, що заморожування фінансування порушує Першу поправку, оскільки "нав’язує умови, засновані на суб'єктивній думці".
Університет також звинуватив федеральні агентства в обході передбачених законом процедур відповідно до розділу VI Закону про громадянські права, стверджуючи, що Департамент охорони здоров’я та соціальних служб припинив надання грантів без справедливого правового обґрунтування.
- 14 квітня 2025 року повідомлялося, що група американських професорів подала до суду на адміністрацію Трампа через погрозу затримати $8,7 млрд федерального фінансування Гарвардського університету.
- 17 квітня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем оголосила про скасування двох грантів на загальну суму понад $2,7 млн, виділених Гарвардському університету.