Професура Гарварду заявила, що Трамп "взяв у заручники гранти", і подала до суду

Гарвард (Фото: CJ GUNTHER / EPA)

Група американських професорів подала до суду на адміністрацію президента США Дональда Трампа через погрозу затримати $8,7 млрд федерального фінансування Гарвардського університету. Про це повідомляє Financial Times.

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Позов, поданий Американською асоціацією президентів університетів та її філією в Гарварді, є частиною зусиль викладачів, студентів і випускників протистояти нападам адміністрації Трампа на вищі навчальні заклади США.

Наразі уряд заморозив федеральні гранти семи елітним університетам США, від яких вимагається, зокрема, закриття проєктів різноманітності, рівності та інклюзивності.

Наприклад, університету Пенсільванії було заморожено фінансування в розмірі $175 млн через дозвіл спортсмену-трансгендеру брати участь у чемпіонаті з плавання, хоча це відповідало національним правилам того часу.

"Усунення дискримінації та захист усіх студентів є важливими. Але Трамп ігнорує закон про громадянські права, лякає студентів і незаконно тримає в заручниках гранти на лікарні та наукові дослідження, щоб він міг досягти своєї справжньої мети – покарати вчених за нашу політику", – заявив професор права Гарвардського університету Ніколас Боуї, який підтримує позов.

Окрім Гарварда та університету Пенсільванії, також зазнали утисків Колумбійський, Принстонський, Браунський, Корнелльський та Північно-Західний університети.

Також адміністрація президента США розглядає вжиття обмежувальних заходів до інших відомих навчальних закладів, як от Стенфорду, університету Вашингтона, університету Іллінойсу в Чикаго та Каліфорнійському університету.