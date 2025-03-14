Джей Ді Венса освистали на концерті у Кеннеді-центрі – відео
Джей Ді Венса освистали ввечері 13 березня у Центрі виконавських мистецтв Кеннеді у Вашингтоні, куди він разом із дружиною прийшов на концерт Національного симфонічного оркестру. Про це повідомляє The Washington Post.
Інцидент стався на початку заходу, коли музиканти вже вийшли на сцену. Появу Венса у ложі слухачі зустріли вигуками та свистом. Шум тривав понад 30 секунд.
На думку журналістів видання, причиною гострої реакції відвідувачів стало втручання президента США та його адміністрації в діяльність Кеннеді-центру. В лютому Дональда Трампа було обрано головою ради Кеннеді-центру, після чого він заявив про незадоволення репертуаром закладу. Низку популярних шоу скасували.
Окрім того, концерт 13 березня розпочався із 30-хвилинним запізненням через суворі охоронні заходи перед прибуттям Джей Ді Венса.
Boos for JD Vance as he enters tonight’s concert at the Kennedy Center pic.twitter.com/IWTsJUWjCR— Andrew Roth (@Andrew__Roth) March 13, 2025
- 1 березня 2025 року проти Джей Ді Венса вийшли проукраїнські мітингарі, коли той прибув на відпочинок до одного з американських гірськолижних курортів.
- 9 березня віцепрезидент США звинуватив проукраїнських протестувальників у тому, що вони нібито налякали його трирічну доньку.