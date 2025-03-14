Джей Ди Вэнса освистали на концерте в Кеннеди-центре – видео
Джей Ди Вэнс (Фото: BONNIE CASH/EPA)

Джей Ди Вэнса освистали вечером 13 марта в Центре исполнительских искусств Кеннеди в Вашингтоне, куда он вместе с супругой пришел на концерт Национального симфонического оркестра. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел в начале мероприятия, когда музыканты уже вышли на сцену. Появление Вэнса в ложе слушатели встретили возгласами и свистом. Шум длился более 30 секунд.

По мнению журналистов, причиной острой реакции посетителей стало вмешательство президента США и его администрации в деятельность Кеннеди-центра. В феврале Дональд Трамп был избран председателем совета Кеннеди-центра, после чего он заявил о недовольстве репертуаром заведения. Ряд популярных шоу отменили.

Кроме того, концерт 13 марта начался с 30-минутным опозданием из-за суровых охранных мероприятий перед прибытием Джей Ди Вэнса.

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