Понад 100 керівників вишів об’єдналися проти політики Трампа щодо вищої освіти

Дональд Трамп (Фото: Graeme Sloan/EPA)

Понад 100 президентів університетів, коледжів і наукових товариств опублікували спільну заяву у вівторок, 22 квітня, в якій виступили проти того, як адміністрація президента США Дональда Трампа ставиться до вищих навчальних закладів у країні. Про це повідомило агентство Reuters.

У заяві, підписаній президентами таких закладів, як Принстонський, Браунський, Гавайський університет і Коледж штату Коннектикут, критикується те, що вони описують як "безпрецедентне надмірне політичне втручання, яке тепер загрожує американській вищій освіті".

"Ми відкриті до конструктивних реформ і не виступаємо проти законного урядового нагляду. Однак ми повинні протистояти неправомірному втручанню уряду в життя тих, хто навчається, живе та працює в наших кампусах", – йдеться у заяві.

Білий дім не відповів на запит журналістів прокоментувати цю заяву.

14 квітня 2025 року повідомлялося, що група американських професорів подала до суду на адміністрацію Трампа через погрозу затримати $8,7 млрд федерального фінансування Гарвардського університету.

17 квітня міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем оголосила про скасування двох грантів на загальну суму понад $2,7 млн, виділених Гарвардському університету.

21 квітня Гарвард подав до суду на адміністрацію Трампа через багатомільярдні скорочення фінансування досліджень університету.