Администрация Трампа запретила Гарварду учить иностранных студентов

Гарвард (Фото: CJ GUNTHER/EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа упразднила Гарвардскому университету право зачислять граждан других стран и заставляет нынешних иностранных студентов переводиться в другие учебные заведения или терять свой легальный статус. Гарвард считает это решение незаконным и вредным. Об этом сообщает Reuters.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм приказала прекратить действие сертификации по Программе обмена студентов Гарвардского университета с 2025-2026 учебного года.

В письме к университету Ноем обвинила университет в "разжигании насилия, антисемитизма и координации действий с Коммунистической партией Китая" и предоставила Гарварду "возможность" восстановить свою сертификацию, передав в течение 72 часов информацию об иностранных студентах. В частности, видео и аудиозаписи их протестной деятельности за последние пять лет.

Гарвард назвал действия правительства незаконными и вредными.

"Эти меры угрожают серьезным ущербом сообществу Гарварда и нашей стране, а также подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда", – заявил вуз.

Согласно статистике университета, в 2024-2025 учебном году в Гарварде обучалось почти 6800 иностранных студентов, что составляет 27% от общего числа учащихся.