Администрация Трампа запретила Гарварду учить иностранных студентов
Администрация президента США Дональда Трампа упразднила Гарвардскому университету право зачислять граждан других стран и заставляет нынешних иностранных студентов переводиться в другие учебные заведения или терять свой легальный статус. Гарвард считает это решение незаконным и вредным. Об этом сообщает Reuters.
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм приказала прекратить действие сертификации по Программе обмена студентов Гарвардского университета с 2025-2026 учебного года.
В письме к университету Ноем обвинила университет в "разжигании насилия, антисемитизма и координации действий с Коммунистической партией Китая" и предоставила Гарварду "возможность" восстановить свою сертификацию, передав в течение 72 часов информацию об иностранных студентах. В частности, видео и аудиозаписи их протестной деятельности за последние пять лет.
Гарвард назвал действия правительства незаконными и вредными.
"Эти меры угрожают серьезным ущербом сообществу Гарварда и нашей стране, а также подрывают академическую и исследовательскую миссию Гарварда", – заявил вуз.
Согласно статистике университета, в 2024-2025 учебном году в Гарварде обучалось почти 6800 иностранных студентов, что составляет 27% от общего числа учащихся.
- Трамп заморозил около $3 млрд федеральных грантов Гарварда за последние недели, что заставило университет подать в суд, чтобы возобновить финансирование.
- Его администрация пыталась аннулировать студенческие визы и грин-карты иностранных студентов, участвовавших в пропалестинских протестах.
- Также он критиковал Гарвард за наем известных демократов на преподавательские или руководящие должности.