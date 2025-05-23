Адміністрація Трампа заборонила Гарварду навчати іноземних студентів

Гарвард (Фото: CJ GUNTHER / EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала Гарвардському університету право зараховувати громадян інших країн і змушує нинішніх іноземних студентів переводитися до інших навчальних закладів або втрачати свій легальний статус. Гарвард вважає це рішення незаконним і шкідливим. Про це повідомляє Reuters.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем наказала припинити дію сертифікації за Програмою обміну студентів Гарвардського університету з 2025-2026 навчального року.

У листі до університету Ноем звинуватила університет у "розпалюванні насильства, антисемітизму та координації дій з Комуністичною партією Китаю" й надала Гарварду "можливість" відновити свою сертифікацію, передавши протягом 72 годин інформацію про іноземних студентів. Зокрема, відео- та аудіозаписи їхньої протестної діяльності за останні п'ять років.

Гарвард назвав дії уряду незаконними та шкідливими.

"Ці заходи загрожують серйозною шкодою спільноті Гарварду та нашій країні, а також підривають академічну й дослідницьку місію Гарварду", – заявив виш.

Згідно зі статистикою університету, у 2024-2025 навчальному році в Гарварді навчалося майже 6800 іноземних студентів, що становить 27% від загальної кількості учнів.