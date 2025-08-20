Китай пообіцяв показати новітню зброю на параді перемоги 3 вересня

До святкування з приводу закінчення Другої світової війні будуть залучені китайські військові підрозділи всіх напрямків, включно з інформаційними

Сі Цзіньпін та диктатор Путін (Фото: EPA)

Китай представив план параду перемоги на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни, який відбудеться 3 вересня у Пекіні. Деталі розповів заступник начальника управління військових дій в Об'єднаному штабі Центральної військової комісії Китаю Ву Цзеке на брифінгу, передає South China Morning Post.

Парад відбудеться на площі Тяньаньмень у Пекіні й триватиме близько 70 хвилин. За заходами буде спостерігати лідер Китайської народної республіки Сі Цзіньпін разом із низкою іноземних лідерів.

Військовий не уточнив, представники яких країн запрошені на святкування, але раніше повідомлялося, що до Китаю приїде, зокрема, російський диктатор Володимир Путін.

На площі маршуватимуть представники 45 китайських військових формувань всіх напрямків.

Як повідомила китайська державна агенція Сіньхуа, серед них будуть групи "для наземного бою, морського бою, операцій протиповітряної оборони та протиракетної оборони, інформаційної війни, безпілотного бою, логістики та забезпечення обладнанням, а також стратегічного удару".

"Об'єднані формування для майбутнього військового параду будуть організовані таким чином, щоб відображати їхні функції в реальних бойових діях", – заявив Ву Цзеке.

У параді, за його словами, візьмуть участь "сотні" літаків, а також буде "вперше продемонстрована зовнішньому світу" новітня зброя.

Іноземні військові аташе та аналітики з питань безпеки повідомили агентству Reuters, що китайські військові, ймовірно, продемонструють на параді серед іншого пристрої для знищення безпілотників, нові танки та літаки раннього радіолокаційного попередження для захисту китайських авіаносців.

Захід 3 вересня стане другим парадом з 2015 року на честь офіційної капітуляції японських військ у 1945 році.