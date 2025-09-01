Фицо анонсировал встречи с Путиным и Си Цзиньпином, а затем – с Зеленским

Руководитель словацкого правительства посетит Китай, а затем вернется в свою страну для встречи с главой украинского государства

Роберт Фицо (Фото: JAKUB GAVLAK / EPA)

Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал, что в течение первой недели осени встретится с диктатором РФ Владимиром Путиным, руководителем Китая Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским. Об этом словацкий политик рассказал в своем обращении, передает общественный вещатель страны TASR.

После возвращения из Пекина Фицо должен отправиться на восток Словакии, чтобы в пятницу, 5 сентября, провести двустороннюю встречу с Зеленским. Украинская сторона пока не подтверждала этого.

Словацкое правительство сообщало, что премьер страны отправится в Китай в понедельник вечером. Он встретится с диктатором РФ на следующий день и примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Азии 3 сентября.

После этого, 4 числа, Фицо встретится с главой Китая Си Цзиньпинем и вице-президентом страны Хань Чжэном.

По данным TASR, Путин планирует встретиться с Фицо на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь. Парад по случаю окончания II Мировой в Азии будет проходить в столице страны Пекине.