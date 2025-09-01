Фицо анонсировал встречи с Путиным и Си Цзиньпином, а затем – с Зеленским
Пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо анонсировал, что в течение первой недели осени встретится с диктатором РФ Владимиром Путиным, руководителем Китая Си Цзиньпином и президентом Владимиром Зеленским. Об этом словацкий политик рассказал в своем обращении, передает общественный вещатель страны TASR.
После возвращения из Пекина Фицо должен отправиться на восток Словакии, чтобы в пятницу, 5 сентября, провести двустороннюю встречу с Зеленским. Украинская сторона пока не подтверждала этого.
Словацкое правительство сообщало, что премьер страны отправится в Китай в понедельник вечером. Он встретится с диктатором РФ на следующий день и примет участие в торжествах по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Азии 3 сентября.
После этого, 4 числа, Фицо встретится с главой Китая Си Цзиньпинем и вице-президентом страны Хань Чжэном.
По данным TASR, Путин планирует встретиться с Фицо на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском городе Тяньцзинь. Парад по случаю окончания II Мировой в Азии будет проходить в столице страны Пекине.
- С европейского континента в Пекин также поедет президент Сербии Вучич. Ранее он и Фицо стали единственными руководителями Европы, посетившими пропагандистский парад 9 мая в Москве.
- Новые визиты словацкого премьера проходят после успешных ударов Украины по трубопроводу страны-агрессора РФ "Дружба", из-за чего потребители российской нефти Венгрия и Словакия угрожают Украине остановить продажу топлива.
