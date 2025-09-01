Моди на встрече с Путиным призвал к прекращению войны – МИД Индии

Премьер Индии и диктатор РФ встретились в Китае на саммите ШОС

Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: ресурс оккупантов)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным призвал его к скорейшему завершению войны России против Украины. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Индии.

Моди и Путин провели встречу в понедельник, 1 сентября, на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Они обсудили двустороннее сотрудничество, в частности в экономическом, финансовом и энергетическом секторах, и выразили удовлетворение постоянным ростом двусторонних связей в этих сферах, отметили во внешнеполитическом ведомстве Индии.

"Оба лидера также обсудили региональные и глобальные вопросы, включая последние события относительно Украины. Премьер-министр [Индии] подтвердил свою поддержку недавних инициатив, предпринятых для решения конфликта в Украине, и подчеркнул необходимость ускорения прекращения конфликта и поиска прочного мирного урегулирования", — говорится в заявлении.

Моди также заявил Путину, что "с нетерпением ждет встречи с ним в Индии на 23-м ежегодном саммите позже в этом году".