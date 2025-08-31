Зеленский: Путин во время визита в Китай будет выкручиваться, это его спорт номер один

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин во время своего визита в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества будет "выкручиваться" относительно нежелания прекратить огонь и встречаться на уровне лидеров. Об этом в вечернем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, две недели назад в Вашингтоне прозвучало, что именно в настоящее время россияне должны быть готовы к реальным переговорам, к встрече на уровне лидеров.

"Украина, безусловно, готова к этому. Но единственное, что делает Россия, — это вкладывается в дальнейшую войну. Все сигналы от них именно об этом. Сейчас, во время своего визита в Китай, Путин снова будет выкручиваться, это его спорт номер один. Все в мире заявляли, что надо прекратить огонь. Все настаивали, что война должна завершиться", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил, что такой была позиция и Китая и Индии, а также лидеров Турции, Азербайджана и Казахстана, которые также находятся на саммите ШОС в КНР.

25 августа Трамп высказался о встрече Зеленского с Путиным, заявив, что будет наблюдать две недели, а после вмешается "очень решительно".

30 августа Зеленский заявил, что Путин морочит голову лидерам и втягивает их в сообщники, таким образом отвергая угрозу санкций.