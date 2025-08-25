Трамп о встрече Зеленского с Путиным: Буду наблюдать две недели, после вмешаюсь решительно
Президент США Дональд Трамп заявил, что будет следить за переговорами между украинским лидером Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным в течение одной-двух недель, после чего готов "вмешаться очень решительно", если мирное соглашение не будет достигнуто. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Меном.
Руководитель Штатов также в очередной раз отметил, что Россия может столкнуться с серьезными последствиями, если Путин не согласится на встречу с Зеленским.
"Это может иметь очень серьезные последствия (для России. – Ред.), но посмотрим, что будет дальше. Возможно, последствия будут очень серьезными, потому что это то, что должно закончиться", – сказал Трамп.
Какими именно могут быть эти последствия, американский президент не уточнил.
"Мы либо договоримся, либо нет", – добавил президент США.
В этот же день Трамп заявил во время встречи с журналистами, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что он ему не нравится.
Он также назвал войну Украины с Россией "конфликтом личностей".
- 19 августа Politico писало, что Белый дом планирует провести в Будапеште возможную встречу между Зеленским, Трампом и Путиным.
- 20 августа президент Зеленский заявил, что его возможная встреча с Путиным должна быть в нейтральной стране Европы, отметив, что Украина соглашается на проведение саммита в Австрии или Швейцарии.
- 21 августа издание The Guardian писало, что Трамп отойдет от переговоров о мире в Украине, чтобы дождаться встречи Зеленского и Путина.
