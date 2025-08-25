Трамп заявил, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что тот ему не нравится

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин не хочет встречаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, потому что тот ему не нравится. Об этом заявил руководитель Штатов Дональд Трамп во время встречи с журналистами.

"Потому, что он (Зеленский. – Ред.) ему (Путину. – Ред.) не нравится. Он его не любит. У меня есть люди, которые мне не нравятся. Мне не нравится встречаться с ними", – сказал Трамп.

Он также назвал войну Украины с Россией "конфликтом личностей".

"Война между Украиной и Россией оказалась большим конфликтом личностей. Мы собираемся остановить ее", – заявил Трамп.

Президент США также рассказал, что обсуждает с российским диктатором ядерное оружие.

"Ракеты, ядерное оружие – мы говорим о многих разных вещах. Мы говорим об ограничении ядерного оружия, мы привлечем к этому Китай. У нас его больше всего, у России – второе место, а у Китая – третье, но Китай значительно отстает, хотя через пять лет он нас догонит", – рассказал Трамп.