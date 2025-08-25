Трамп заявив, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, бо той йому не подобається

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, бо той йому не подобається. Про це заявив керівник Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з журналістами.

"Тому, що він (Зеленський. – Ред.) йому (Путіну. – Ред.) не подобається. Він його не любить. У мене є люди, які мені не подобаються. Мені не подобається зустрічатися з ними", – сказав Трамп.

Він також назвав війну України з Росією "конфліктом особистостей".

"Війна між Україною та Росією виявилася великим конфліктом особистостей. Ми збираємося зупинити її", – заявив Трамп.

Президент США також розповів, що обговорює з російським диктатором ядерну зброю.

"Ракети, ядерна зброя – ми говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, хоча через п'ять років він нас наздожене", – розповів Трамп.