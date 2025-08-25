Трамп заявив, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, бо той йому не подобається
Російський диктатор Володимир Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, бо той йому не подобається. Про це заявив керівник Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з журналістами.
"Тому, що він (Зеленський. – Ред.) йому (Путіну. – Ред.) не подобається. Він його не любить. У мене є люди, які мені не подобаються. Мені не подобається зустрічатися з ними", – сказав Трамп.
Він також назвав війну України з Росією "конфліктом особистостей".
"Війна між Україною та Росією виявилася великим конфліктом особистостей. Ми збираємося зупинити її", – заявив Трамп.
Президент США також розповів, що обговорює з російським диктатором ядерну зброю.
"Ракети, ядерна зброя – ми говоримо про багато різних речей. Ми говоримо про обмеження ядерної зброї, ми залучимо до цього Китай. У нас її найбільше, у Росії – друге місце, а у Китаю – третє, але Китай значно відстає, хоча через п'ять років він нас наздожене", – розповів Трамп.
- 15 серпня 2025 року відбулися переговори Трампа і Путіна на Алясці. Вони завершились без угоди про перемир'я. Про перебіг саміту читайте в хроніці LIGA.net.
- За даними The Guardian, Трамп відійде від переговорів про мир в Україні, щоб дочекатися зустрічі Зеленського і Путіна.
- 20 серпня президент Зеленський заявив, що його можлива зустріч з Путіним має бути у нейтральній країні Європи, зазначивши, що Україна погоджується на проведення саміту в Австрії або Швейцарії.
