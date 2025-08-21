The Guardian: Трамп отойдет от переговоров, чтобы дождаться встречи Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп намерен отойти от мирных переговоров Украины и России и не принимать прямого участия в них, чтобы дождаться встречи лидеров этих стран. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на осведомленных неназванных чиновников администрации президента США.
По их словам, следующим этапом на пути к завершению полномасштабной войны, по мнению Трампа, является двусторонняя встреча президента Владимира Зеленского и диктатора России Владимира Путина.
Собеседники отметили, что в последние дни Трамп заявлял советникам, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами. Но только после того, как они сами сначала встретятся, однако на данный момент все еще не ясно, состоится ли она. Сам американский лидер, по словам осведомленных чиновников, не намерен участвовать в этих усилиях.
Высокопоставленный представитель Белого дома охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" Трампа в отношении возможности организации встречи Путина и Зеленского.
- После переговоров с Путиным на Аляске 15 августа Трамп отказался от требования о перемирии, заявив, что нужно перейти сразу к мирному соглашению. Ранее руководитель Штатов обещал Москве "очень серьезные последствия", если прекращения огня не будет после этого саммита.
- Во время этого же общения с прессой Зеленский заявил, что его возможная встреча с Путиным должна быть в нейтральной стране Европы.
- 21 августа Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с Трампом почти невозможна без перемирия и договоренностей с Путиным.
Комментарии (0)