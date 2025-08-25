Трамп про зустріч Зеленського з Путіним: Спостерігатиму два тижні, після втручусь дуже рішуче

Президент США також знову наголосив, що Росія зіткнеться із "серйозними наслідками", якщо Путін не погодиться на зустріч з Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що стежитиме за переговорами між українським лідером Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним упродовж одного-двох тижнів, після чого готовий "втрутитися дуже рішуче", якщо мирної угоди не буде досягнуто. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном.

Керівник Штатів також вкотре зазначив, що Росія може зіткнутися із серйозними наслідками, якщо Путін не погодиться на зустріч з Зеленським.

"Це може мати дуже серйозні наслідки (для Росії. – Ред.), але подивимося, що буде далі. Можливо, наслідки будуть дуже серйозними, тому що це те, що має закінчитися", – сказав Трамп.

Якими саме можуть бути ці наслідки, американський президент не уточнив.

"Ми або домовимося, або ні", – додав президент США.

Цього ж дня Трамп заявив під час зустрічі з журналістами, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, бо той йому не подобається.

Він також назвав війну України з Росією "конфліктом особистостей".