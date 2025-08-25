Трамп про зустріч Зеленського з Путіним: Спостерігатиму два тижні, після втручусь дуже рішуче
Президент США Дональд Трамп заявив, що стежитиме за переговорами між українським лідером Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним упродовж одного-двох тижнів, після чого готовий "втрутитися дуже рішуче", якщо мирної угоди не буде досягнуто. Про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Південної Кореї Лі Чже Меном.
Керівник Штатів також вкотре зазначив, що Росія може зіткнутися із серйозними наслідками, якщо Путін не погодиться на зустріч з Зеленським.
"Це може мати дуже серйозні наслідки (для Росії. – Ред.), але подивимося, що буде далі. Можливо, наслідки будуть дуже серйозними, тому що це те, що має закінчитися", – сказав Трамп.
Якими саме можуть бути ці наслідки, американський президент не уточнив.
"Ми або домовимося, або ні", – додав президент США.
Цього ж дня Трамп заявив під час зустрічі з журналістами, що Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, бо той йому не подобається.
Він також назвав війну України з Росією "конфліктом особистостей".
- 19 серпня Politico писало, що Білий дім планує провести у Будапешті можливу зустріч між Зеленським, Трампом і Путіним.
- 20 серпня президент Зеленський заявив, що його можлива зустріч з Путіним має бути у нейтральній країні Європи, зазначивши, що Україна погоджується на проведення саміту в Австрії або Швейцарії.
- 21 серпня видання The Guardian писало, що Трамп відійде від переговорів про мир в Україні, щоб дочекатися зустрічі Зеленського і Путіна.
