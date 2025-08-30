Axios: Трамп рассматривает приостановление дипломатических усилий по Украине

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность приостановления дипломатических усилий, пока одна или обе стороны не проявят "больше гибкости". Об этом Axios сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома.

"Мы будем сидеть сложа руки и наблюдать. Пусть они немного поборются, а потом посмотрим, что произойдет", – сказал чиновник изданию.

Журналисты пишут, что некоторые американские чиновники начали рассматривать европейских лидеров как главное препятствие, несмотря на то что Трамп провел встречу с ними и президентом Владимиром Зеленским менее двух недель назад.

По данным издания, чиновники Белого дома якобы теряют терпение с европейскими лидерами, которые, по их словам, "подталкивают Украину" к ожиданию нереалистичных территориальных уступок со стороны России.

"Европейцы не имеют права продолжать эту войну и оправдывать необоснованные ожидания, при этом ожидая, что Америка будет нести ответственность. Если Европа хочет эскалировать эту войну, это будет их выбор. Но они безнадежно вырвут поражение из пасти победы", – заявил высокопоставленный чиновник Белого дома изданию.

В то же время высокопоставленный европейский чиновник, который участвовал в переговорах с США по войне между Украиной и Россией, выразил удивление такой критикой.

Он опроверг предположение, что европейские лидеры якобы "играют в одну игру с Трампом", а за его спиной – в другую, и подчеркнул, что таких разрывов на самом деле не существует.

Чиновник также отметил, что европейские страны уже работают над новым пакетом санкций против России.