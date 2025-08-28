The Atlantic: Трамп считает нереалистичными требования Зеленского и Европы касаемо мира

Трамп хочет, чтобы война закончилась, не имея значения, как именно, рассказал высокопоставленный чиновник изданию The Atlantic

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп считает нереалистичными требования украинского лидера Владимира Зеленского и Европы по окончанию войны в Украине. Об этом The Atlantic сообщили нынешние и бывшие чиновники.

По словам собеседников, по мнению Трампа, Киев и европейские страны должны признать, что Украина должна потерять часть территории для прекращения войны.

При этом руководитель Штатов не хочет увеличивать вовлеченность США, опасаясь, что оттолкнет радикальных республиканцев.

"Он просто хочет, чтобы это закончилось. Почти не имеет значения как", – заявил изданию чиновник.

Еще один высокопоставленный чиновник администрации и один бывший чиновник, который поддерживает тесную связь с Белым домом, также рассказали, что в последние дни Трамп в частных беседах выражал раздражение тем, что его громкие дипломатические усилия не принесли результата.