The Atlantic: Трамп считает нереалистичными требования Зеленского и Европы касаемо мира
Президент США Дональд Трамп считает нереалистичными требования украинского лидера Владимира Зеленского и Европы по окончанию войны в Украине. Об этом The Atlantic сообщили нынешние и бывшие чиновники.
По словам собеседников, по мнению Трампа, Киев и европейские страны должны признать, что Украина должна потерять часть территории для прекращения войны.
При этом руководитель Штатов не хочет увеличивать вовлеченность США, опасаясь, что оттолкнет радикальных республиканцев.
"Он просто хочет, чтобы это закончилось. Почти не имеет значения как", – заявил изданию чиновник.
Еще один высокопоставленный чиновник администрации и один бывший чиновник, который поддерживает тесную связь с Белым домом, также рассказали, что в последние дни Трамп в частных беседах выражал раздражение тем, что его громкие дипломатические усилия не принесли результата.
- 25 августа Трамп подтвердил, что Америка планирует поддержать страны Европы в предоставлении Украине гарантий безопасности. Однако главная нагрузка в этом вопросе будет возложена на европейцев.
- Перед этим президент Зеленский заявлял, что наработки по гарантиям безопасности для Киева будут в ближайшее время. Над ними работают команды Украины, США, европейских партнеров.
- 27 августа Bloomberg писало, что в США отправятся Ермак и Умеров. Они обсудят с Уиткоффом гарантии безопасности для Украины.
