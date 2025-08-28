The Atlantic: Трамп вважає нереалістичними вимоги Зеленського та Європи щодо закінчення війни

Трамп хоче, щоб війна закінчилася, не маючи значення, як саме, розповів високопосадовець виданню The Atlantic

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп вважає нереалістичними вимоги українського лідера Володимира Зеленського та Європи щодо закінчення війни в Україні. Про це The Atlantic повідомили нинішні та колишні посадовці.

За словами співрозмовників, на думку Трампа, Київ і європейські країни повинні визнати, що Україна має втратити частину території для припинення війни.

Водночас керівник Штатів не хоче збільшувати залученість США, побоюючись, що відштовхне радикальних республіканців.

"Він просто хоче, щоб це закінчилося. Майже не має значення як", – заявив виданню високопосадовець.

Ще один високопосадовець адміністрації та один колишній чиновник, який підтримує тісний зв'язок з Білим домом, також розповіли, що останніми днями Трамп у приватних бесідах висловлював роздратування тим, що його гучні дипломатичні зусилля не принесли результату.