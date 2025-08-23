Наработки по гарантиям безопасности для Киева будут в ближайшее время – Зеленский

Украина работает совместно со Штатами и европейцами над этим, рассказал глава государства

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Наработки по гарантиям безопасности для Украины будут готовы в ближайшие дни. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в День государственного флага.

"Обсудили гарантии безопасности. Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности", – рассказал глава украинского государства.

Читайте также Перепрошить Трампа. Чего Зеленский и Европа достигли в Вашингтоне

Также стороны обсудили дипломатическую работу Украины и партнеров и встречи в Вашингтоне.

Зеленский считает, что сейчас есть "реальный шанс закончить эту войну".

"Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Впрочем, Россия не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы наших городов. Мы [с Схоофом] одинаково расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни", – рассказал президент.

По его словам, необходимо давление, которое изменит позицию Москвы, а также встреча на самом высоком уровне, чтобы "обсудить все вопросы".

"Говорили также о наших совместных проектах, об инвестициях в украинское оборонное производство. Готовим важные договоренности и встречу в ближайшее время", – подытожил руководитель Украины.