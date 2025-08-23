Наработки по гарантиям безопасности для Киева будут в ближайшее время – Зеленский
Наработки по гарантиям безопасности для Украины будут готовы в ближайшие дни. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в День государственного флага.
"Обсудили гарантии безопасности. Сейчас команды Украины, США, европейских партнеров работают над их архитектурой. Все наработки будут готовы в ближайшие дни. Говорили о том, как Нидерланды могут увеличить свою вовлеченность в этот процесс и помочь с обеспечением безопасности", – рассказал глава украинского государства.
Также стороны обсудили дипломатическую работу Украины и партнеров и встречи в Вашингтоне.
Зеленский считает, что сейчас есть "реальный шанс закончить эту войну".
"Украина готова к конструктивным шагам, которые могут приблизить реальный мир. Впрочем, Россия не демонстрирует никаких намерений к миру со своей стороны и продолжает обстрелы наших городов. Мы [с Схоофом] одинаково расцениваем все сигналы, которые звучат из Москвы в эти дни", – рассказал президент.
По его словам, необходимо давление, которое изменит позицию Москвы, а также встреча на самом высоком уровне, чтобы "обсудить все вопросы".
"Говорили также о наших совместных проектах, об инвестициях в украинское оборонное производство. Готовим важные договоренности и встречу в ближайшее время", – подытожил руководитель Украины.
- Во время визита в Киев 22 августа генсек НАТО Рютте заявил, что гарантии безопасности, над которыми сейчас совместно работают Украина, США и Европа, должны быть настоящими в отличие от Будапештского меморандума и Минских договоренностей.
- Трамп заявил, через две недели он может ввести экономические ограничения в отношении России или "ничего" не сделать.
- Глава ОП Ермак заявлял, что более трех стран готовы направить свои войска в Украину в рамках гарантий безопасности после прекращения боевых действий.
Комментарии (0)