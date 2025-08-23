Россия продолжает манипулировать США и лично Трампом, начинает очень раздражать – Кислица

Сергей Кислица (Фото: Peter Foley / EPA)

Сейчас страна-агрессор РФ продолжает манипулировать Соединенными Штатами и их президентом Дональдом Трампом – и это становится "очень раздражающим" для американцев, считает первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Такое заявление он сделал в интервью NBC News.

"Что ж, мое скромное мнение в том, что Россия продолжает манипулировать США и персонально президентом Трампом. И я думаю, что это очень становится очень раздражающим для американцев. Мы [украинцы] привыкли к этому, поскольку мы имеем дело с Москвой и агрессией России и российскими тактиками и стратегиями с 2014 года. Фактически, мы уже в 12 году войны", – рассказал дипломат.

Однако, считает Кислица, "медленно и постепенно" администрация Штатов все лучше понимает, что ею манипулирует РФ.

Также Кислица отметил, что он "не видит никаких признаков" того, что со стороны Путина есть готовность к содержательным разговорам и что российский диктатор готов к встрече в двустороннем формате с президентом Владимиром Зеленским или в трехстороннем вместе с Трампом.