Трамп похвастался "хорошим фото" с Путиным
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп показал общую с российским диктатором Владимиром Путиным фотографию, сделанную во время саммита на Аляске неделю назад. Снимок американский президент продемонстрировал во время общения с медиа в Овальном кабинете Белого дома.
Во время брифинга, среди прочего, обсуждалась подготовка к Чемпионату мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде Мексике и США.
В момент обсуждений Трамп достал со стола фото с Путиным, сделанное во время саммита на Аляске. Он добавил, что диктатор РФ "очень хотел бы там быть", имея в виду чемпионат.
"Я подпишу это для него, но мне прислали одну фотографию, и я подумал, что вам всем будет интересно ее увидеть", – сказал президент США.
Трамп добавил, что диктатор РФ "очень уважительно относится ко мне и к нашей стране, но не очень уважает других".
"Считаю, что Путин приедет. Но это будет зависеть от того, что произойдет. Следующие несколько недель у нас там будет происходить много вещей, но я подумал, что это хорошее фото мое с ним. Я был очень любезен к нему, поэтому было очень приятно, что мне его прислали", – сказал Трамп, держа в руках снимок.
- Переговоры Трампа и Путина, которые состоялись 15 августа на Аляске, завершились без соглашения о перемирии. О ходе саммита читайте в хронике LIGA.net.
- После переговоров президент США заявил, что во время саммита на Аляске они с российским диктатором не согласились лишь в нескольких "довольно существенных" пунктах и что теперь дело за руководителем Украины Зеленским.
