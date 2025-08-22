Трамп похвастался "хорошим фото" с Путиным

Президент США не исключил, что диктатор РФ посетит Чемпионат мира по футболу, который состоится летом 2026 года в Канаде, США и Мексике

Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп показал общую с российским диктатором Владимиром Путиным фотографию, сделанную во время саммита на Аляске неделю назад. Снимок американский президент продемонстрировал во время общения с медиа в Овальном кабинете Белого дома.

Во время брифинга, среди прочего, обсуждалась подготовка к Чемпионату мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в Канаде Мексике и США.

Читайте также Трамп прощает Путину гораздо больше, чем бомбардировка американского завода

В момент обсуждений Трамп достал со стола фото с Путиным, сделанное во время саммита на Аляске. Он добавил, что диктатор РФ "очень хотел бы там быть", имея в виду чемпионат.

"Я подпишу это для него, но мне прислали одну фотографию, и я подумал, что вам всем будет интересно ее увидеть", – сказал президент США.

Трамп добавил, что диктатор РФ "очень уважительно относится ко мне и к нашей стране, но не очень уважает других".

"Считаю, что Путин приедет. Но это будет зависеть от того, что произойдет. Следующие несколько недель у нас там будет происходить много вещей, но я подумал, что это хорошее фото мое с ним. Я был очень любезен к нему, поэтому было очень приятно, что мне его прислали", – сказал Трамп, держа в руках снимок.

Скриншот с трансляции Белого дома