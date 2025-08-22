Трамп похизувався "гарним" фото з Путіним

Президент США не виключив, що диктатор РФ відвідає Чемпіонат світу з футболу, який відбудеться влітку 2026 року в Канаді, США та Мексиці

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп показав спільну з російським диктатором Володимиром Путіним фотографію, зроблену під час саміту на Алясці тиждень тому. Знімок американський президент продемонстрував під час спілкування з медіа в Овальному кабінеті Білого дому.

Під час брифінгу, серед іншого, обговорювалася підготовка до Чемпіонату світу з футболу, який пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в Канаді Мексиці та США.

У момент обговорень Трамп дістав зі столу фото з Путіним, зроблене під час саміту на Алясці. Він додав, що диктатор РФ "дуже хотів би там бути", маючи на увазі чемпіонат.

"Я підпишу це для нього, але мені надіслали одну фотографію, і я подумав, що вам усім буде цікаво її побачити", – сказав президент США.

Трамп додав, що диктатор РФ "дуже шанобливо ставиться до мене та до нашої країни, але не дуже шанує інших".

"Вважаю, що Путін приїде. Але це залежатиме від того, що станеться. Наступні декілька тижнів у нас там відбуватиметься багато речей, але я подумав, що це гарне фото моє з ним. Я був дуже люб'язний до нього, тому було дуже приємно, що мені його надіслали", – сказав Трамп, тримаючи в руках знімок.

Переговори Трампа і Путіна, які відбулися 15 серпня на Алясці, завершились без угоди про перемир'я. Про перебіг саміту читайте в хроніці LIGA.net .

. Після переговорів президент США заявив, що під час саміту на Алясці вони з російським диктатором не погодилися лише у декількох "доволі суттєвих" пунктах і що тепер справа за керівником України Зеленським.