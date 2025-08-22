Трамп похизувався "гарним" фото з Путіним
Дональд Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп показав спільну з російським диктатором Володимиром Путіним фотографію, зроблену під час саміту на Алясці тиждень тому. Знімок американський президент продемонстрував під час спілкування з медіа в Овальному кабінеті Білого дому.

Під час брифінгу, серед іншого, обговорювалася підготовка до Чемпіонату світу з футболу, який пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в Канаді Мексиці та США.

У момент обговорень Трамп дістав зі столу фото з Путіним, зроблене під час саміту на Алясці. Він додав, що диктатор РФ "дуже хотів би там бути", маючи на увазі чемпіонат.

"Я підпишу це для нього, але мені надіслали одну фотографію, і я подумав, що вам усім буде цікаво її побачити", – сказав президент США.

Трамп додав, що диктатор РФ "дуже шанобливо ставиться до мене та до нашої країни, але не дуже шанує інших".

"Вважаю, що Путін приїде. Але це залежатиме від того, що станеться. Наступні декілька тижнів у нас там відбуватиметься багато речей, але я подумав, що це гарне фото моє з ним. Я був дуже люб'язний до нього, тому було дуже приємно, що мені його надіслали", – сказав Трамп, тримаючи в руках знімок.

Трамп похизувався "гарним" фото з Путіним
Скриншот з трансляції Білого дому
