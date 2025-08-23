Россия специально била по заводу в Мукачево – Киев ждет ответа США, заявил Кислица

Сергей Кислица (Фото: Peter Foley / EPA)

Россия намеренно осуществила атаку по американскому заводу Flex в Мукачево, Украина ждет реакции Соединенных Штатов на это. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью NBC News.

Журналистка спросила, был ли этот удар по предприятию в Мукачево, по сути, тем, что Москва показательно пренебрегла всем мирным процессом и президентом США Дональдом Трампом.

Читайте также Потеря производства и дыра в бюджете. Какие последствия удара по Мукачево

"Что ж, абсолютно [да]. Я считаю, что это абсолютно провокационный шаг со стороны Москвы. Они очень хорошо знали, что это одно из мест, где американские инвестиции активно работают в Украине, и они намеренно атаковали американские инвестиции, вероятно, чтобы подорвать переговоры, которые мы ведем с администрацией США по очень серьезному пакету торгового и экономического сотрудничества, а также взаимных инвестиций", – ответил Кислица.

Он подчеркнул, что это была преднамеренная провокация со стороны РФ – и ее следует рассматривать именно так.

Украина надеется, что Штаты ответят на этот удар и отреагируют "должным образом" на эту провокацию, подытожил дипломат.

Накануне, 22 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что сообщил диктатору Владимиру Путинучто недоволен российским ударом по американскому заводу в Мукачево.

В день атаки глава Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер призвал Трампа противодействовать Путину.