Россия специально била по заводу в Мукачево – Киев ждет ответа США, заявил Кислица
Россия намеренно осуществила атаку по американскому заводу Flex в Мукачево, Украина ждет реакции Соединенных Штатов на это. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица в интервью NBC News.
Журналистка спросила, был ли этот удар по предприятию в Мукачево, по сути, тем, что Москва показательно пренебрегла всем мирным процессом и президентом США Дональдом Трампом.
"Что ж, абсолютно [да]. Я считаю, что это абсолютно провокационный шаг со стороны Москвы. Они очень хорошо знали, что это одно из мест, где американские инвестиции активно работают в Украине, и они намеренно атаковали американские инвестиции, вероятно, чтобы подорвать переговоры, которые мы ведем с администрацией США по очень серьезному пакету торгового и экономического сотрудничества, а также взаимных инвестиций", – ответил Кислица.
Он подчеркнул, что это была преднамеренная провокация со стороны РФ – и ее следует рассматривать именно так.
Украина надеется, что Штаты ответят на этот удар и отреагируют "должным образом" на эту провокацию, подытожил дипломат.
Накануне, 22 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что сообщил диктатору Владимиру Путинучто недоволен российским ударом по американскому заводу в Мукачево.
В день атаки глава Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер призвал Трампа противодействовать Путину.
- В ночь на 21 августа Россия устроила одну из самых массированных атак на Украину, запустив 40 ракет и 574 дрона.
- Под удар, в частности, попало американское предприятие Flex в Мукачево, которое производит электронику. В городе пострадали 26 человек. Во Львове из-за атаки РФ есть погибшая и трое раненых. Также удар был по Запорожью.
- 23 августа спасатели потушили пожар на предприятии.
