Президент Торговой палаты США в Украине призвал Трампа действовать после удара по Flex
Глава Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом противостоять российскому диктатору Владимиру Путину. Свое обращение глава организации разместил в социальной сети Х.
Гундер сообщил, что в ночь на 21 августа российские ракеты атаковали завод компании Flex в Мукачево, что является "одной из крупнейших американских инвестиций в Украине".
"Россия продолжает уничтожать и унижать американский бизнес в Украине, нанося удары по компаниям, которые инвестируют и торгуют на фондовых рынках США", – заявил он.
Гандер подчеркнул, что Москва "не только уничтожает Украину, но и подрывает лидерство США, ценности и американский бизнес".
Президент торговой палаты призвал Трампа поддержать американский бизнес в Украине и "ценности, которые построили Америку".
"Россия не стремится к миру. Нужно показать Путину, что США защищают своих, – считает Гундер.
- В марте, до подписания соглашения, президент США Трамп распространял мнение, что присутствие американских специалистов в Украине якобы не позволит диктатору Путину совершить новое нападение.
- В мае, после подписания документа, государственный секретарь Рубио заявил, что соглашение о ресурсах является шагом к завершению российско-украинской войны.
- В то же время глава Минфина США Бессент утверждал, что этим документом Трамп "раздал" своему украинскому коллеге Зеленскому роял-флеш, который можно показать российскому руководству.
Комментарии (0)