Президент Торговой палаты США в Украине призвал Трампа действовать после удара по Flex

Энди Гундер заявил, что Россия наносит удар по американским интересам и ценностям в Украине

Энди Гундер (Скриншот: @AndyHunder)

Глава Американской торговой палаты в Украине Энди Гундер обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом противостоять российскому диктатору Владимиру Путину. Свое обращение глава организации разместил в социальной сети Х.

Гундер сообщил, что в ночь на 21 августа российские ракеты атаковали завод компании Flex в Мукачево, что является "одной из крупнейших американских инвестиций в Украине".

"Россия продолжает уничтожать и унижать американский бизнес в Украине, нанося удары по компаниям, которые инвестируют и торгуют на фондовых рынках США", – заявил он.

Гандер подчеркнул, что Москва "не только уничтожает Украину, но и подрывает лидерство США, ценности и американский бизнес".

Президент торговой палаты призвал Трампа поддержать американский бизнес в Украине и "ценности, которые построили Америку".

"Россия не стремится к миру. Нужно показать Путину, что США защищают своих, – считает Гундер.