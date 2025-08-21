Президент торговельної палати США в Україні закликав Трампа діяти після удару по Flex

Енді Гундер заявив, що Росія атакує американські інтереси та цінності в Україні

Енді Гундер (Скриншот: @AndyHunder)

Глава Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом протидіяти російському диктатору Володимиру Путіну. Своє звернення очільник організації розмістив у соцмережі Х.

Гундер повідомив, що у ніч проти 21 серпня російські ракети атакували завод компанії Flex у Мукачеві, що є "однією з найбільших американських інвестицій в Україні".

"Росія продовжує знищувати та принижувати американський бізнес в Україні, атакуючи компанії, які інвестують та торгують на фондових ринках США", – заявив він.

Гундер наголосив, що Москва "не лише знищує Україну, а підриває лідерство США, цінності та американський бізнес".

Президент торговельної палати закликав Трампа підтримати американський бізнес в Україні та "цінності, які побудували Америку".

"Росія не прагне миру. Треба показати Путіну, що Сполучені Штати захищають своїх", – вважає Гундер.