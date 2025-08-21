Президент торговельної палати США в Україні закликав Трампа діяти після удару по Flex
Глава Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом протидіяти російському диктатору Володимиру Путіну. Своє звернення очільник організації розмістив у соцмережі Х.
Гундер повідомив, що у ніч проти 21 серпня російські ракети атакували завод компанії Flex у Мукачеві, що є "однією з найбільших американських інвестицій в Україні".
"Росія продовжує знищувати та принижувати американський бізнес в Україні, атакуючи компанії, які інвестують та торгують на фондових ринках США", – заявив він.
Гундер наголосив, що Москва "не лише знищує Україну, а підриває лідерство США, цінності та американський бізнес".
Президент торговельної палати закликав Трампа підтримати американський бізнес в Україні та "цінності, які побудували Америку".
"Росія не прагне миру. Треба показати Путіну, що Сполучені Штати захищають своїх", – вважає Гундер.
- У березні, до підписання угоди, президент США Трамп поширював думку, що наявність американських фахівців в Україні нібито не дозволить диктатору Путіну здійснити новий напад.
- У травні, після підписання документа, держсекретар Рубіо заявляв, що угода про ресурси є кроком у закінченні російсько-української війни.
- Водночас голова Мінфіну США Бессент стверджував, що цим документом Трамп "роздав" своєму українському колезі Зеленському роял-флеш, який можна показати російському керівництву.
Коментарі (0)