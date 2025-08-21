The President of the US Chamber of Commerce in Ukraine urged Trump to take action after the Flex strike
The head of the American Chamber of Commerce in Ukraine, Andy Hunder, addressed the US President. Donald Trump with a call to resist the Russian dictator To Vladimir PutinThe head of the organization delivered his address.posted on social media X.
Gunder reported that on the night of August 21, Russian missiles... attacked Flex's factory in Mukachevo, which is "one of the largest American investments in Ukraine".
"Russia continues to destroy and humiliate American businesses in Ukraine, attacking companies that invest and trade on US stock markets," he said.
Gunder stressed that Moscow "is not only destroying Ukraine, but undermining US leadership, values, and American business."
The president of the Chamber of Commerce urged Trump to support American business in Ukraine and "the values that built America."
"Russia is not seeking peace. We need to show Putin that the United States protects its own," Gunderson believes.
- In March, before the agreement was signed, US President Trump spread the ideathat the presence of American specialists in Ukraine supposedly will prevent dictator Putin from launching a new attack.
- In May, after signing the document, Secretary of State Rubio stated thatThe agreement on resources is a step towards ending the Russian-Ukrainian war..
