The President of the US Chamber of Commerce in Ukraine urged Trump to take action after the Flex strike
Andy Hunder (Screenshot: @AndyHunder)

The head of the American Chamber of Commerce in Ukraine, Andy Hunder, addressed the US President. Donald Trump with a call to resist the Russian dictator To Vladimir PutinThe head of the organization delivered his address.posted on social media X.

Gunder reported that on the night of August 21, Russian missiles... attacked Flex's factory in Mukachevo, which is "one of the largest American investments in Ukraine".

"Russia continues to destroy and humiliate American businesses in Ukraine, attacking companies that invest and trade on US stock markets," he said.

Gunder stressed that Moscow "is not only destroying Ukraine, but undermining US leadership, values, and American business."

The president of the Chamber of Commerce urged Trump to support American business in Ukraine and "the values that built America."

"Russia is not seeking peace. We need to show Putin that the United States protects its own," Gunderson believes.