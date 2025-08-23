Спасатели потушили пожар на американском заводе Flex в Мукачево после российского удара

Фото: ГСЧС

В Мукачево потушили пожар после российской атаки 21 августа по американскому предприятию Flex в городе. О работе спасателей сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Мукачево: ликвидирован пожар на предприятии, площадью 7000 квадратных метров, после российского обстрела. Сейчас аварийно-спасательные подразделения проводят завершающие работы, разбирают завалы и проливают конструкции для предупреждения повторных возгораний", – рассказали в ведомстве.

По его данным, в ликвидации пожара принимают участие 13 спасателей и четыре единицы техники.

ГСЧС не указывает напрямую, что речь идет о Flex, но публично известно, что в Мукачево пострадало именно это американское предприятие.

