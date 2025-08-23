Рятувальники загасили пожежу на американському заводі Flex у Мукачево після російського удару

Ліквідовано пожежу на підприємстві, площею 7000 квадратних метрів, що розпочалась через обстріл РФ

Фото: ДСНС

У Мукачево загасили пожежу після російської атаки 21 серпня по американському підприємству Flex у місті. Про роботу рятувальників повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Мукачево: ліквідовано пожежу на підприємстві, площею 7000 квадратних метрів, після російського обстрілу. Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для запобігання повторним займанням", – розповіли у відомстві.

За його даними, у ліквідації пожежі беруть участь 13 рятувальників і чотири одиниці техніки.

ДСНС не вказує напряму, що йдеться про Flex, але публічно відомо, що у Мукачево постраждало саме це американське підприємство.

