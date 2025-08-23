Рятувальники загасили пожежу на американському заводі Flex у Мукачево після російського удару
У Мукачево загасили пожежу після російської атаки 21 серпня по американському підприємству Flex у місті. Про роботу рятувальників повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"Мукачево: ліквідовано пожежу на підприємстві, площею 7000 квадратних метрів, після російського обстрілу. Наразі аварійно-рятувальні підрозділи проводять завершальні роботи, розбирають завали та проливають конструкції для запобігання повторним займанням", – розповіли у відомстві.
За його даними, у ліквідації пожежі беруть участь 13 рятувальників і чотири одиниці техніки.
ДСНС не вказує напряму, що йдеться про Flex, але публічно відомо, що у Мукачево постраждало саме це американське підприємство.
- У ніч проти 21 серпня Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Україну, запустивши 40 ракет і 574 дрони.
- Під удар, зокрема, потрапило американське підприємство Flex у Мукачеві, яке виробляє електроніку. У місті постраждали 26 осіб. У Львові через атаку РФ є загибла та троє поранених. Також удар був по Запоріжжю.
- Наступного дня президент США Трамп заявив, що повідомив Путіну, що незадоволений російським ударом по американському заводу у Мукачеві.
