Росія спеціально била по заводу в Мукачеві – Київ чекає на відповідь США, заявив Кислиця

Ця атака була навмисною провокацією з боку РФ, вважає топдипломат

Сергій Кислиця (Фото: Peter Foley / EPA)

Росія навмисно здійснила атаку по американському заводу Flex у Мукачеві, Україна чекає на реакцію Сполучених Штатів на це. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю NBC News.

Журналістка запитала, чи був цей удар по підприємству в Мукачеві, по суті, тим, що Москва показово знехтувала всім мирним процесом і президентом США Дональдом Трампом.

"Що ж, абсолютно [так]. Я вважаю, що це абсолютно провокаційний крок з боку Москви. Вони дуже добре знали, що це одне з місць, де американські інвестиції активно працюють в Україні, і вони навмисно атакували американські інвестиції, ймовірно, щоб підірвати переговори, які ми ведемо з адміністрацією США щодо дуже серйозного пакета торговельного та економічного співробітництва, а також взаємних інвестицій", – відповів Кислиця.

Він наголосив, що це була навмисна провокація з боку РФ – і її слід розглядати саме так.

Україна сподівається, що Штати дадуть відповідь на цей удар і відреагують "належним чином" на цю провокацію, підсумував дипломат.

Напередодні, 22 серпня, президент США заявив, що повідомив диктатору Володимиру Путіну, що він незадоволений російським ударом по американському заводу в Мукачеві.

У день атаки глава Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер закликав Трампа протидіяти Путіну.