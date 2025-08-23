Росія спеціально била по заводу в Мукачеві – Київ чекає на відповідь США, заявив Кислиця
Росія навмисно здійснила атаку по американському заводу Flex у Мукачеві, Україна чекає на реакцію Сполучених Штатів на це. Про це заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця в інтерв'ю NBC News.
Журналістка запитала, чи був цей удар по підприємству в Мукачеві, по суті, тим, що Москва показово знехтувала всім мирним процесом і президентом США Дональдом Трампом.
"Що ж, абсолютно [так]. Я вважаю, що це абсолютно провокаційний крок з боку Москви. Вони дуже добре знали, що це одне з місць, де американські інвестиції активно працюють в Україні, і вони навмисно атакували американські інвестиції, ймовірно, щоб підірвати переговори, які ми ведемо з адміністрацією США щодо дуже серйозного пакета торговельного та економічного співробітництва, а також взаємних інвестицій", – відповів Кислиця.
Він наголосив, що це була навмисна провокація з боку РФ – і її слід розглядати саме так.
Україна сподівається, що Штати дадуть відповідь на цей удар і відреагують "належним чином" на цю провокацію, підсумував дипломат.
Напередодні, 22 серпня, президент США заявив, що повідомив диктатору Володимиру Путіну, що він незадоволений російським ударом по американському заводу в Мукачеві.
У день атаки глава Американської торговельної палати в Україні Андрій Гундер закликав Трампа протидіяти Путіну.
- У ніч проти 21 серпня Росія влаштувала одну з наймасованіших атак на Україну, запустивши 40 ракет і 574 дрони.
- Під удар, зокрема, потрапило американське підприємство Flex у Мукачеві, яке виробляє електроніку. У місті постраждали 26 осіб. У Львові через атаку РФ є загибла та троє поранених. Також удар був по Запоріжжю.
- 23 серпня рятувальники загасили пожежу на підприємстві.
- У цьому ж інтерв'ю Кислиця заявив, що наразі РФ і далі маніпулює США та їхнім президентом Трампом – і це стає "дуже дратівливим" для американців.
Коментарі (0)