Axios: Трамп розглядає призупинення дипломатичних зусиль щодо України

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп серйозно розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль, доки одна або обидві сторони не проявлять "більше гнучкості". Про це Axios повідомив високопоставлений чиновник Білого дому.

"Ми будемо сидіти склавши руки й спостерігати. Нехай вони трохи поборються, а потім подивимося, що станеться", – сказав чиновник виданню.

Журналісти пишуть, що деякі американські посадовці почали розглядати європейських лідерів як головну перешкоду, попри те що Трамп провів зустріч із ними та президентом Володимиром Зеленським менше ніж два тижні тому.

За даними видання, чиновники Білого дому нібито втрачають терпіння з європейськими лідерами, які, за їхніми словами, "підштовхують Україну" до очікування нереалістичних територіальних поступок з боку Росії.

"Європейці не мають права продовжувати цю війну та виправдовувати необґрунтовані очікування, водночас очікуючи, що Америка нестиме відповідальність. Якщо Європа хоче ескалювати цю війну, це буде їхній вибір. Але вони безнадійно вирвуть поразку з пащі перемоги", – заявив високопоставлений чиновник Білого дому виданню.

Водночас високопоставлений європейський чиновник, який брав участь у переговорах зі США щодо війни між Україною та Росією, висловив здивування такою критикою.

Він заперечив припущення, що європейські лідери нібито "грають в одну гру з Трампом", а за його спиною – в іншу, і підкреслив, що таких розривів насправді не існує.

Чиновник також зазначив, що європейські країни вже працюють над новим пакетом санкцій проти Росії.