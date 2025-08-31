Зеленський: Путін під час візиту до Китаю знову буде викручуватися, це його спорт номер один

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Російський диктатор Володимир Путін під час свого візиту до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва буде "викручуватися" щодо небажання припинити вогонь та зустрічатися на рівні лідерів. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни мають бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів.

"Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це. Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись, це його спорт номер один. Усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь. Усі наполягали, що війна має завершитись", – наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав, що такою була позиція й Китаю та Індії, а також лідерів Туреччини, Азербайджану та Казахстану, які також перебувають на саміті ШОС в КНР.

25 серпня Трамп висловився про зустріч Зеленського з Путіним, заявивши, що спостерігатиме два тижні, а після втрутиться "дуже рішуче".

30 серпня Зеленський заявив, що Путін морочить голову лідерам та втягує їх у спільники, таким чином відкидаючи загрозу санкцій.