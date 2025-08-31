Зеленський: Путін під час візиту до Китаю знову буде викручуватися, це його спорт номер один
Російський диктатор Володимир Путін під час свого візиту до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва буде "викручуватися" щодо небажання припинити вогонь та зустрічатися на рівні лідерів. Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, два тижні тому у Вашингтоні прозвучало, що саме на цей час росіяни мають бути готовими до реальних перемовин, до зустрічі на рівні лідерів.
"Україна, безперечно, готова до цього. Але єдине, що робить Росія, – це вкладається у подальшу війну. Усі сигнали від них саме про це. Зараз, під час свого візиту в Китай, Путін знову буде викручуватись, це його спорт номер один. Усі у світі заявляли, що треба припинити вогонь. Усі наполягали, що війна має завершитись", – наголосив Зеленський.
Глава держави нагадав, що такою була позиція й Китаю та Індії, а також лідерів Туреччини, Азербайджану та Казахстану, які також перебувають на саміті ШОС в КНР.
- 25 серпня Трамп висловився про зустріч Зеленського з Путіним, заявивши, що спостерігатиме два тижні, а після втрутиться "дуже рішуче".
- 30 серпня Зеленський заявив, що Путін морочить голову лідерам та втягує їх у спільники, таким чином відкидаючи загрозу санкцій.
