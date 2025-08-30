Зеленський: Путін морочить голову лідерам, щоб відтягнути загрозу санкцій
Російський диктатор Володимир Путін морочить голову лідерам та втягує їх у спільники, таким чином відкидаючи загрозу санкцій. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За словами українського лідера, необхідно дотиснути Росію до припинення війни.
Зеленський також повідомив, що мав розмову з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді. За словами президента, Моді підтримав необхідність припинення вогню.
Зеленський додав, що розраховує на подальше озвучення цієї позиції на саміті Шанхайської організації співробітництва.
"Неможливо предметно говорити про мир тоді, коли наші міста й громади знаходяться під постійним вогнем. Індія готова докласти необхідних зусиль і передати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам під час зустрічей на полях саміту", – зазначив президент.
Також під час розмови було обговорено двосторонні відносини, підготовку до обміну візитами та проведення засідання Спільної міжурядової комісії.
Зеленський і Моді також обговорили можливість провести зустріч найближчим часом.
- 20 серпня президент Зеленський заявив, що його можлива зустріч з Путіним має бути у нейтральній країні Європи, зазначивши, що Україна погоджується на проведення саміту в Австрії або Швейцарії.
- 22 серпня глава зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що Путін домігся всього, що йому було потрібно від зустрічі з президентом США на Алясці, тому зараз не зацікавлений у продовженні переговорів.
- 26 серпня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що Москва затягує час, прив'язуючи узгодження зустрічі між Путіним та Зеленським до певних умов.
Коментарі (0)