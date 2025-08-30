Зеленский: Путин морочит голову лидерам, чтобы оттянуть угрозу санкций

По словам украинского лидера, необходимо дожать Россию до прекращения войны

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Российский диктатор Владимир Путин морочит голову лидерам и втягивает их себе в сообщники, таким образом отвергая угрозу санкций. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, необходимо дожать Россию до прекращения войны.

Зеленский также сообщил, что имел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам президента, Моди поддержал необходимость прекращения огня.

Зеленский добавил, что рассчитывает на дальнейшее озвучивание этой позиции на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

"Невозможно предметно говорить о мире тогда, когда наши города и общины находятся под постоянным огнем. Индия готова приложить необходимые усилия и передать соответствующий сигнал России и другим лидерам во время встреч на полях саммита", – отметил президент.

Также во время разговора также обсуждались двусторонние отношения, подготовка к обмену визитами и проведение заседания Совместной межправительственной комиссии.

Зеленский и Моди также обсудили возможность провести встречу в ближайшее время.