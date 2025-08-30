Зеленский: Путин морочит голову лидерам, чтобы оттянуть угрозу санкций
Российский диктатор Владимир Путин морочит голову лидерам и втягивает их себе в сообщники, таким образом отвергая угрозу санкций. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам украинского лидера, необходимо дожать Россию до прекращения войны.
Зеленский также сообщил, что имел разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По словам президента, Моди поддержал необходимость прекращения огня.
Зеленский добавил, что рассчитывает на дальнейшее озвучивание этой позиции на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
"Невозможно предметно говорить о мире тогда, когда наши города и общины находятся под постоянным огнем. Индия готова приложить необходимые усилия и передать соответствующий сигнал России и другим лидерам во время встреч на полях саммита", – отметил президент.
Также во время разговора также обсуждались двусторонние отношения, подготовка к обмену визитами и проведение заседания Совместной межправительственной комиссии.
Зеленский и Моди также обсудили возможность провести встречу в ближайшее время.
- 20 августа президент Зеленский заявил, что его возможная встреча с Путиным должно быть в нейтральной стране Европы, отметив, что Украина соглашается на проведение саммита в Австрии или Швейцария.
- 22 августа глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас заявлял,что Путин добился всего, что ему было нужно от встречи с президентом США на Аляске, поэтому сейчас не заинтересован в продолжении переговоров.
- 26 августа канцлер Германии Фридрих Мерц высказал мнение,что Москва затягивает время, привязывая согласование встречи между Путиным и Зеленским к определенным условиям.
