Моді на зустрічі з Путіним закликав до припинення війни – МЗС Індії
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним закликав його до якнайшвидшого завершення війни Росії проти України. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Індії.
Моді та Путін провели зустріч в понеділок, 1 вересня, на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Китаї.
Вони обговорили двосторонню співпрацю, зокрема в економічному, фінансовому та енергетичному секторах, і висловили задоволення сталим зростанням двосторонніх зв'язків у цих сферах, наголосили в зовнішньополітичному відомстві Індії.
"Обидва лідери також обговорили регіональні та глобальні питання, включно з останніми подіями щодо України. Прем'єр-міністр [Індії] підтвердив свою підтримку нещодавніх ініціатив, вжитих для вирішення конфлікту в Україні, та наголосив на необхідності прискорення припинення конфлікту й пошуку міцного мирного врегулювання", – йдеться в заяві.
Моді також заявив Путіну, що "з нетерпінням чекає на зустріч з ним в Індії на 23-му щорічному саміті пізніше цього року".
- 31 серпня Зеленський заявив, що Путін під час свого візиту до Китаю на саміт ШОС буде "викручуватися" щодо небажання припинити вогонь і зустрічатися на рівні лідерів.
