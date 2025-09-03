Путин, Си Цзиньпин и Ким Чен Ын впервые публично встретились. Трамп просил передать привет

Президент США обвинил Россию и КНДР в подготовке заговора против Америки

Путин, Си и Ким Чен Ын на параде в Китае (Фото:EPA/JESSICA LEE)

Диктатор России Владимир Путин, глава Северной Кореи Ким Чен Ын и глава Китая Си Цзиньпин впервые публично встретились на военном параде в Пекине. Об этом сообщает CNN.

Перед началом парада они пожали руки китайским ветеранам Второй китайско-японской войны, а затем заняли места свои места на площади Тяньаньмэнь.

CNN отмечает, что отношения КНДР с Китаем в последнее время "казались прохладными" на фоне сближения Пхеньяна с Москвой. Россия заключила с Северной Кореей договор о взаимной обороне, а Ким Чен Ын направил солдат в Курскую область воевать против Украины.

Президент США Дональд Трамп попросил главу Китая передать Путину и главе КНДР "привет".

"Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, которые строят заговор против США", – написал он в соцсети Truth Social.

Он также задался вопросом, упомянет ли глава Китая об "огромной поддержке и крови", которые США отдали, чтобы помочь Пекину обрести свободу от "крайне враждебного захватчика".