Зеленський дорікнув партнерам, які обіймалися з Путіним і тиснули "залиті кров’ю руки"

Президент констатував, що "це політика", і тому диктатор РФ не відчуває загрози

Володимир Путін та Роберт Фіцо в Китаї (Фото: ресурс окупантів)

Міжнародний тиск на Росію існує, але його недостатньо, вважає президент Володимир Зеленський. Таку думку він висловив у інтерв’ю французькому виданню Le Point, навівши приклад з візитом російського диктатора Володимира Путіна до Китаю.

"Звичайно, міжнародний тиск існує, і ми вдячні нашим партнерам за це, але цього тиску недостатньо. Є способи обійти санкції. Деякі з наших партнерів кажуть, що хочуть боротися з російським агресором, але ми бачимо їх у Китаї: вони обіймаються, вітаються та тиснуть один одному руки, навіть якщо вони залиті кров’ю", – сказав Зеленський.

Президент констатував, що "це політика", і тому Путін не відчуває такої загрози.

Глава держави додав, що в Росії Путін не враховує бажання чи думки людей. Він керує країною так, ніби тримає її на шиї. І саме тому в Росії немає соціального вибуху.

"Тиск з боку західних партнерів недостатньо сильний в економічному плані; у Путіна все ще є фінансові резерви", – акцентував він.