Зеленский упрекнул партнеров, которые обнимались с Путиным и жали "залитые кровью руки"

Президент констатировал, что "это политика", и поэтому диктатор РФ не чувствует угрозы

Владимир Путин и Роберт Фицо в Китае (Фото: ресурс оккупантов)

Международное давление на Россию существует, но его недостаточно, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в интервью французскому изданию Le Point, приведя пример с визитом российского диктатора Владимира Путина в Китай.

"Конечно, международное давление существует, и мы благодарны нашим партнерам за это, но этого давления недостаточно. Есть способы обойти санкции. Некоторые из наших партнеров говорят, что хотят бороться с российским агрессором, но мы видим их в Китае: они обнимаются, здороваются и жмут друг другу руки, даже если они залиты кровью", – сказал Зеленский.

Президент констатировал, что "это политика", и поэтому Путин не чувствует такой угрозы.

Глава государства добавил, что в России Путин не учитывает желания или мнения людей. Он руководит страной так, будто держит ее на шее. И именно поэтому в России нет социального взрыва.

"Давление со стороны западных партнеров недостаточно сильное в экономическом плане; у Путина все еще есть финансовые резервы", – акцентировал он.