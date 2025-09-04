Зеленский упрекнул партнеров, которые обнимались с Путиным и жали "залитые кровью руки"
Международное давление на Россию существует, но его недостаточно, считает президент Владимир Зеленский. Такое мнение он высказал в интервью французскому изданию Le Point, приведя пример с визитом российского диктатора Владимира Путина в Китай.
"Конечно, международное давление существует, и мы благодарны нашим партнерам за это, но этого давления недостаточно. Есть способы обойти санкции. Некоторые из наших партнеров говорят, что хотят бороться с российским агрессором, но мы видим их в Китае: они обнимаются, здороваются и жмут друг другу руки, даже если они залиты кровью", – сказал Зеленский.
Президент констатировал, что "это политика", и поэтому Путин не чувствует такой угрозы.
Глава государства добавил, что в России Путин не учитывает желания или мнения людей. Он руководит страной так, будто держит ее на шее. И именно поэтому в России нет социального взрыва.
"Давление со стороны западных партнеров недостаточно сильное в экономическом плане; у Путина все еще есть финансовые резервы", – акцентировал он.
- Путин посетил Китай с многодневным визитом. В частности, он принял участие в саммите ШОС и побывал на военном параде.
- МИД Румынии отреагировал на присутствие нескольких бывших чиновников страны на мероприятиях в Пекине, где они попали на совместное фото с Путиным.
